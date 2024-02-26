İzmir'de kıskançlık cinayeti! Eski sevgilisinin yanındaki genci defalarca bıçakladı - Son Dakika
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İzmir'de kıskançlık cinayeti! Eski sevgilisinin yanındaki genci defalarca bıçakladı

İzmir\'de kıskançlık cinayeti! Eski sevgilisinin yanındaki genci defalarca bıçakladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 22 yaşındaki bir genç, kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak katledildi. Cinayet zanlısı ise suç aletiyle birlikte yakalandı.

26.02.2024 23:52  Güncelleme: 00:02
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde kıskançlık meselesi yüzünden çıkan kavgada bir genç, kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

KISKANÇLIK KRİZİ GEÇİRİP DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, saat 16.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Sarıyer Mahallesi 5714/42 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Nebi Özdemir, ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı ile sokakta bulundukları esnada, kız arkadaşının eski sevgilisi 19 yaşındaki O.G. yanlarına geldi. Kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada, O.G. yanında bulunan bıçakla, üniversite öğrencisi Özdemir'i vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

İzmir'de kıskançlık kavgası: Genç bıçaklanarak hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özdemir, kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAÇTIĞI İLÇEDE SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, O.G.'yi Güzelbahçe ilçesinde olayda kullandığı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Karabağlar, İzmir, Şiddet, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de kıskançlık cinayeti! Eski sevgilisinin yanındaki genci defalarca bıçakladı - Son Dakika

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