İzmir'de Kuyumcu Dolandırıcılığı

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İzmir'de düşük ayarlı altınlarla kuyumcuları böyle dolandırdılar

İZMİR - İzmir'de çok sayıda kuyumcuyu, 8 ayar altın üzerine 22 ayar görüntüsüyle kaplanmış kolyeleri, 22 ayar olarak satarak 350 bin lira dolandıran şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanırken 3'ü adli kontrolle serbest kaldı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 12 kuyumcuya girip, 8 ayar altın üzerine 22 ayar görüntüsüyle kaplanmış kolyeleri, 22 ayar olarak satarak 350 bin lira mağduriyete sebep olan 6 şüpheliyi belirledi. Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Y.Ş., Ş.S., E.A., E.Ş., S.A. ve M.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ş., Ş.S. ve E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.Ş., S.A. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.