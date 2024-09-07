İzmir'de Uyuşturucu Taciri Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Taciri Yakalandı

İzmir\'de Uyuşturucu Taciri Yakalandı

İzmir'de görev yapan Motosikletli Polis Timleri, '19 yıl 8 ay 10 gün' kesilmiş hapis cezası ile aranan bir uyuşturucu tacirini yakaladı. Ayrıca bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 22 aranan şüpheli daha yakalandı.

07.09.2024 17:37
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İzmir'de görev yapan ve Yunuslar olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, '19 yıl 8 ay 10 gün' kesilmiş hapis cezası ile aranan uyuşturucu tacirini kıskıvrak yakaladı. Ayrıca ekipler, bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 22 aranan şüpheli daha yakaladı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ekipleri, dün Karşıyaka ilçesinde yapılan uygulamada bir kişiden şüphelenerek kimlik kontrolü yaptı. Yapılan sorguda şüphelinin, uyuşturucu ticareti yapma suçundan '19 yıl 8 ay 10 gün' kesilmiş hapis cezası ile aranan E.P. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Öte yandan, ekiplerin 31 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda, 22 aranan şahıs yakalandı. Uygulamalarda ayrıca, 10 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 133 gram narkotik madde ve bin 569 uyuşturucu hap ile 5 çalıntı, 2 de şasesi kazınmış motosiklet ele geçirildi. Olaylarla ilgili 7 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden, 62 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmaktan, 148 kişiye de yoklama kaçağından işlem yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Uyuşturucu Taciri Yakalandı - Son Dakika

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