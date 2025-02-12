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İzmir'de 'NARKO-TERÖR' operasyonu: 40 gözaltı

İZMİR - İzmir'de 'NARKO-TERÖR' operasyonu kapsamında birçok adrese düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve alkol ele geçirilirken 40 kişi de gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'NARKO - TERÖR' operasyonu kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan çalışmalarda 8 bin 277 adet sentetik ecza, 77 gr esrar-skank, 16 bin adet içi doldurulmuş makaron, 10 bin adet boş makaron, 4 adet tabanca, 1 adet tüfek, 147 adet tabanca fişeği, 900 litre taklit etiketli etil alkol, 138 şişe gümrük kaçağı içki ve 6 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

40 gözaltı

Ayrıca adreslerde yürütülen operasyonlarda torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 19 şüpheli, Kaçakçılık Kanununa Muhalefet kapsamında 5 şüpheli, Fettullahçı Terör Örgütünün Askeri/Emniyet Mahrem Yapılanmasına yönelik 7 şüpheli ve PKK/KCK terör örgütüne yönelik 9 şüpheli olmak üzere toplamda 40 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.