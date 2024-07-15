İzmir'de Orman Yangınında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

İzmir'in Çeşme ilçesi Delikli Koy mevkiinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede incelemelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bahçelerinde çalışma yapan vatandaşlarımızın yaptığı çalışma sırasında otluk alana bir ateş düşüyor ve bölgedeki makilik alan hızlıca tutuşmaya başlıyor. Evlerinden kaçan 8 vatandaşımızdan 5'ini tahliye edebildik. Ancak daha önceden can haviyle kurtulmak için araziye kaçan 3 vatandaşımıza ekiplerimizin aramasına rağmen ulaşılamadı ve maalesef cansız bedenleri bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı" dedi.

Yangın, saat 11.40 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Plajda ve çevredeki vatandaşların yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, İzmir Valisi Süleyman Elban olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

"Maalesef 3 vatandaşımızın cesedine ulaştık"

Vali Elban, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün bahçelerinde çalışma yapan vatandaşlarımızın yaptığı çalışma sırasında otluk alana bir ateş düşüyor ve bölgedeki makilik alan hızlıca tutuşmaya başlıyor. Bölgedeki yangına bir taraftan 4 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve diğer iş makineler birlikte Orman Teşkilatımız, jandarmamız, AFAD'ımiz, itfaiyemiz ve diğer birimler hızlıca müdahale ederken, öbür tarafta da sahada bulunan yerleşim yerlerinde de tahliye sürecine başlanıyor. Burada bulunduğumuz yerde, Alaçatı'da muhkim ama yaz dönemi buraya gelen 4 tane evde 8 vatandaşımızın yaşadığı bilgisi var. Dolayısıyla hızlıca jandarmamız, AFAD'ımız ve itfaiyemiz bu vatandaşları tahliye etmek için buraya geliyorlar. Geldiklerinde vatandaşlar evlerini terk etmişler. Dolayısıyla 5 kişiyi hemen alıp olay yerinden tahliye ediyorlar. Ancak 3 kişi daha önceden çıkmış ve ne tarafa gittiğini o sakinler de bilmiyorlar. 14.30 itibarıyla yangın tamamen söndürüldüğünde, saha taraması yapıldığında maalesef 3 vatandaşımızın cesedine ulaştık" dedi.

"Bahçede çalışma yapan 4 kişi jandarmamız tarafından gözaltına alındı"

Vali Elban, "Bu süre zarfında hem jandarmamız, hem AFAD'ımız, hem itfaiyemiz bu 3 vatandaşımızın yangın söndürme çalışmasına sürekli karadan, ormana ait helikopterlerimiz bir taraftan yangını söndürürken bir taraftan da vatandaşlarımızı aradı ancak kendilerine ulaşamadı. Bir taraftan da yangının batı bölgesinde iki tane daha yazlıkçı site var. Yine oraya yangının sıçramaması ile ilgili de arkadaşlarımız hızlı bir şekilde tahliye hazırlığı yaptılar. Şükür oraya yangın gelmeden durduruldu. Vatandaşların tahliyesine de gerek kalmadı. Maalesef buradaki 8 vatandaşımızdan 5'ini tahliye edebildik. Ancak daha önceden can havliyle kurtulmak için araziye kaçan 3 vatandaşımıza ekiplerimizin aramasına rağmen ulaşılamadı ve maalesef cansız bedenleri bulundu. Bahçede çalışma yapan 4 kişi, jandarmamız tarafından gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan hayatını kaybedenlerin Mesut Coşkunöz (68), Hilmi Coşkunöz (40) ve Mine Elmas (35) oldukları öğrenildi. Mesut ve Hilmi Coşkunöz'ün akraba oldukları belirtildi. - İZMİR