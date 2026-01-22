Buca'da depo yangını kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
Buca'da depo yangını kısa sürede söndürüldü

Buca\'da depo yangını kısa sürede söndürüldü
22.01.2026 13:21  Güncelleme: 13:23
Buca Seyhan Mahallesi'nde bir oto tamirci deposunda çıkan yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobiller ve parçalarda zarar meydana geldi.

Buca Seyhan Mahallesi'nde bir oto tamirci deposunda çıkan yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesi Seyhan Mahallesi'nde bir oto tamirci deposunda saat 10.10 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 5 itfaiye aracı ve çok sayıda personel sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, ardından soğutma çalışmalarına geçildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, depo içerisinde bulunan iki otomobil ile çok sayıda otomobil parçasının zarar gördüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

