İzmir\'de Otomobil Kullanan Sürücü Uçucu Madde Kullanırken Yakalandı

İzmir'de otomobil kullandığı esnada uçucu madde çeken sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün, emniyetteki ilk ifadesinde ailevi sorunlardan dolayı olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesi Yeşildere Caddesi'nde direksiyon başında bir kişi uçucu madde içerken görüntülendi. Yoldaki diğer sürücüler tarafından çekilen görüntülerde araç plakasının 35 FJ 438 olduğu belirlenen Dacia marka otomobilin sürücüsü, bir yandan araç kullanırken aynı zamanda uçucu madde çekti.
Ailevi sorunlardan dolayı kullanmış
Görüntülerin basında yer alması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, otomobil kullanırken uçucu madde kullanan kişinin M.T. olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yakalanan M.T., görüntüdeki şahsın kendisi olduğunu, ailevi problemleri nedeniyle elindeki poşettin içine koymuş olduğu uçucu maddeyi kokladığını ve içine çektiğini kabul etti.
Gözaltına alındı
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri tarafından yakalanan M.T.'nin ehliyetine geçici olarak el konuldu. Şüpheli ayrıca, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı hususunda işlem yapılmak üzere Eşrefpaşa Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İZMİR
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