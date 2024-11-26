İzmir\'de PKK/KCK Operasyonu: 10 Gözaltı

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İzmir'de PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan, yurtdışında terör örgütü tarafından düzenlenen etkinliğe katıldığı tespit edilen, toplam 10 şüphelinin adresi belirlendi. Bu sabah saat 07.00 sıralarında adreslere yönelik gerçekleşen eş zamanlı baskınlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR