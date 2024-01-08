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İzmir'de Polis Operasyonunda 34 Bin Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Polis Operasyonunda 34 Bin Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi

İzmir'in 5 ilçesinde gerçekleştirilen polis operasyonunda, 5 adrese ve 3 araca yönelik yapılan aramalarda 34 bini aşkın sentetik ecza maddesi ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Olaylarla ilgili 8 şüpheli tutuklandı.

İzmir\'de Polis Operasyonunda 34 Bin Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi
08.01.2024 - 14:33,  Güncelleme: 14:46
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İzmir'in 5 ilçesinde, 5 adrese ve 3 araca yönelik polis operasyonunda 34 bini aşkın sentetik ecza maddesinin yanı sıra çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yılda da zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler tarafından Bayraklı, Buca, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde bulunan 5 adrese ve 3 araca yönelik zehir operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 13 kilo 173 gram esrar-skank, 2 kilo 740 gram kokain, 35 bin 565 adet sentetik ecza maddesi, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ve 7 tane de hassas terazi ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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İzmir, Uyuşturucu, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Polis Operasyonunda 34 Bin Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Polis Operasyonunda 34 Bin Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi - Son Dakika
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