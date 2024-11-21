İzmir'de Polislere Saldırı: 3 Yaralı, 12 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de Polislere Saldırı: 3 Yaralı, 12 Gözaltı

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Seferihisar'da polis ekiplerine yönelik saldırıda 3 polis yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

21.11.2024 10:12
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İzmir'de 3 polisin yaralandığı silahlı saldırıda 12 gözaltı

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik silahlı saldırı sonucu 3 polisin yaralandığı olayla ilgili gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T., ve polis memuru İ.G. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan polis memurlarından M.T. ve İ.G., ilerleyen saatlerde ameliyata alındı. Durumları stabil olan polis memurlarının bugün öğle saatlerine doğru uyandırılacakları öğrenildi.

Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Öte yandan, olayla ilgili saldırıyı gerçekleştiren şüpheli M.S.Ç., ve silahlı kavga olayına karışan 11 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgu işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne intikal ettirildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İzmir\'de Polislere Saldırı: 3 Yaralı, 12 Gözaltı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Polislere Saldırı: 3 Yaralı, 12 Gözaltı - Son Dakika

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