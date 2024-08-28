İzmir'de psikolojik sorunları olan bir kişi intihar etti - Son Dakika
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İzmir'de psikolojik sorunları olan bir kişi intihar etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir kişi elindeki tüfekle çıktığı balkonda önce etrafa ateş etti, ardından intihar etti. Olayda kişi hayatını kaybetti.

28.08.2024 23:17
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İzmir'de hareketli dakikalar kamerada: Önce etrafa ateş etti, ardından intihar etti

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kişi elindeki tüfekle çıktığı balkonda önce dakikalarca etrafa ateş etti, annesi ve kız kardeşini içeri gönderdikten hemen sonra ise intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde Bahar Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan 26 yaşındaki Enes Kartal, eline aldığı pompalı tüfekle dakikalarca etrafa ateş etti. İhbar üzerine adrese Polis Özel Harekat, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Annesi ve kız kardeşi ile balkonda oturan ve zaman zaman etrafa bağıran Kartal, bir süre sonra annesi ve kız kardeşini içeri gönderdi. Balkonda tek kalan Kartal, elindeki tüfekle başına ateş etti.

Annesi ve kız kardeşinin feryadı yürek dağladı

Silah sesini duyarak balkona çıkan ve Enes Kartal'ı kanlar içerisinde gören anne ve kız kardeş feryat ederken, daireye çıkan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kartal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Kartal'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kimi gözyaşlarına boğuldu, kimi ise görüntü, fotoğraf çekmekle meşgul oldu

Öte yandan, meraklı mahalle sakinleri ise polis ekiplerinin tüm ikazlarına rağmen görüntü ve fotoğraf çekebilmek için evlerinin camlarından, balkonlarından ve teraslarından ayrılmak istemediler. Kartal'ın intiharını gören bazı mahalle sakinleri ise gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de psikolojik sorunları olan bir kişi intihar etti - Son Dakika

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