İzmir'de Seferihisar Belediyesine 3'üncü dalga operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de Seferihisar Belediyesine 3'üncü dalga operasyonu

İzmir\'de Seferihisar Belediyesine 3\'üncü dalga operasyonu
25.06.2026 08:59  Güncelleme: 09:07
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İzmir'de inşaat ve imar usulsüzlükleri iddialarıyla ilgili düzenlenen rüşvet operasyonunda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada MASAK raporları, etkin pişmanlık ifadeleri ve ses kayıtları delil olarak kullanıldı.

İzmir'de inşaat ve imar usulsüzlükleri iddialarına yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

MASAK raporları ve etkin pişmanlık ifadesi

Soruşturma dosyası kapsamında alınan MASAK hesap hareketleri, ilk dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden birinin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler, HTS kayıtları, tanık beyanları, bilirkişi raporları, kolluk tutanakları, kamera kayıtları, müşteki müteahhitlerin beyanları, mali analiz raporu, imar dosyaları, müfettiş raporları, müştekinin savcılığa verdiği ses kayıtları ve kamera kayıtları dikkate alınarak bu operasyon için düğmeye basıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin rüşvet, irtikap ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarını örgütlü şekilde işledikleri yönünde kuvvetli suç şüphesine dayanan somut delillerin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, belediye çalışanları ve iş adamlarının da bulunduğu 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Mali Suçları Araştırma Kurulu, İsmail Yetişkin, Yerel Haberler, Seferihisar, Onur Yiğit, Politika, 3. Sayfa, Balçova, İnşaat, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Seferihisar Belediyesine 3'üncü dalga operasyonu - Son Dakika

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