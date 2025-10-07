İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

07.10.2025 11:55
İzmir'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, trafikte zorluklara yol açtı.

İzmir'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Sabah saatlerinde başlayan ve yer yer şiddetini artıran yağış, kent merkezinde trafiği olumsuz etkiledi. Caddelerde ilerlemekte güçlük çeken araç sürücüleri, zaman zaman su birikintilerinin içerisinden geçmek zorunda kaldı.

YAĞIŞIN GÜN BOYU DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Buca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda çukurlar oluşurken, vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı. Turistik Kemeraltı Çarşısı'nda da yağış nedeniyle su birikintileri oluştu, esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji yetkilileri, yağışın gün boyunca aralıklarla etkili olabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Dünya, izmir, Son Dakika

14:31
