İzmir'de 'Sahte oto kiralama sitesi' kurarak dolandırıcılık yapan suç makinesi Adana'da yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 'Sahte oto kiralama sitesi' kurarak dolandırıcılık yapan suç makinesi Adana'da yakalandı

İzmir\'de \'Sahte oto kiralama sitesi\' kurarak dolandırıcılık yapan suç makinesi Adana\'da yakalandı

20 yaşındaki suç makinesi, İzmir'de 'Sahte oto kiralama sitesi' kurarak dolandırıcılık yaparken 2 yıl içerisinde 50 suça karıştı. Kendisine evsiz süsü veren suç makinesi 53 yıl 7 ay hapis cezası ile aranırken Adana'da çocuk parkında bekçiler tarafından yakalandı. Songelen'in 22 dosyadan 53 yıl 7 ay hapis cezası olduğu ve 28 farklı suçtan arandığı tespit edildi.

27.07.2024 10:02
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İzmir'de 'Sahte oto kiralama sitesi' kurarak dolandırıcılık yapan 20 yaşındaki suç makinesi 2 yıl içerisinde 50 suça karıştı. Kendisine evsiz süsü veren suç makinesi 53 yıl 7 ay hapis cezası ile aranırken Adana'da çocuk parkında bekçiler tarafından yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı üzerinde bulunan çocuk parkında durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

Sahte kimlik numarası verdi

Çarşı ve Mahalle bekçileri durumundan şüphelendiği kişiye GBT sorgusu yapmak için kimliği istedi. Şüpheli Murat Can Songelen (20) kimliğinin yanında olmadığını kimlik numarasını bildiğini söyledi. Kimlik numarası ile sorgusu yapan bekçiler, sistemdeki fotoğraf ile şahsın birbirine benzemediğini fark etti. Bunun üzerine Songelen kaçmaya çalıştı. Bekçiler ise şahsa kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

22 dosyadan 53 yıl 7 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'ne götürülen Murat Can Songelen, gerçek kimlik numarasını verdiğinde İzmir başta olmak üzere 22 dosyadan kesinleşmiş 53 yıl 7 ay hapis cezası olduğu ve 28 farklı suçtan ise arandığı tespit edildi.

İzmir'den Adana'ya kaçtı, parkta yaşayıp evsiz süsü verdi

22 farklı şehirde insanları dolandırılan Murat Can Songelen, İzmir'de ikamet ederken 53 yıl 7 ay hapis cezası aldığını öğrenince izini kaybettirmek istedi. Şüpheli kaçıp Adana'ya geldi. Burada ise Songelen yakalanmamak için kendisine evsiz süsü vererek parklarda yaşamaya başladı.

İlk suçunu 18 yaşında işlemiş

20 yaşındaki suç makinesi Murat Can Songelen, 18 yaşına bastıktan sonra 2 yıl içinde 50 suç işlediği ortaya çıktı. Şüpheli, 'Sahte oto kiralama sitesi' kurarak birçok dolandırıcılık olayına karıştığı için 53 yıl 7 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan hükümlü adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemlerin ardından hükümlü genç cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Çocuk, evsiz, İzmir, Adana, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 'Sahte oto kiralama sitesi' kurarak dolandırıcılık yapan suç makinesi Adana'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 'Sahte oto kiralama sitesi' kurarak dolandırıcılık yapan suç makinesi Adana'da yakalandı - Son Dakika
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