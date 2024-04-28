İzmir'de silahlı saldırı sonucu öldürülen kişiyle ilgili 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de silahlı saldırı sonucu öldürülen kişiyle ilgili 7 şüpheli yakalandı

İzmir\'de silahlı saldırı sonucu öldürülen kişiyle ilgili 7 şüpheli yakalandı

İzmir'de cezaevinden çıkan Ömer Gülen, evine gireceği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, olayla ilgili 7 şüpheliyi yakalayarak operasyon düzenledi. Şüpheliler arasında bulunan 4 tabanca, para ve uyuşturucu maddeler de ele geçirildi. Olayın eski husumetten kaynaklandığı belirlendi.

28.04.2024 11:00
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İzmir'de bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen, evine gireceği sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Polis ekipleri 3 ilde düzenledikleri operasyonla olayla ilgili 7 şüpheliyi yakaladı.

Olay, 23 Nisan günü saat 03.30 sıralarında Şirinkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen (34), evine girdiği esnada araç içerisinde bulunan kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı. Kurulan pusuda tabancayla vurulan Ömer Gülen, kanlar içerisinde yere düşerken olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler bölgeden uzaklaşmıştı. Olayın ardından Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kurulan pusuyu gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Bürosu ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında; konuya karışan şüphelilerin, olayda kullanmak üzere araç kiraladıkları, bu araca takılmak üzere Bursa ili tescilli ikiz plaka ayarladıkları, olaydan önce ve sonra araç üzerinde hem plaka hem donanım değişiklikleri yaptıkları tespit edildi.

3 ile operasyon düzenlendi

Öte yandan, polis ekipleri, İzmir, İstanbul ve Muğla illerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda; B.G.(23), E.U.(23), M.Y.(26), D.A.(20) Y.G.(19) U.U.(33) ve Ö.B.(21) olmak üzere 7 şüpheli; 4 adet tabanca, yüklü miktarda para ve uyuşturucu maddeler ile yakalandı.

Olay husumetten dolayı yaşanmış

Ayıca olayın, taraflar arasındaki eski husumetten kaynaklandığı öğrenildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden B.G. ve E.U tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de silahlı saldırı sonucu öldürülen kişiyle ilgili 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de silahlı saldırı sonucu öldürülen kişiyle ilgili 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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