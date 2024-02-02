İzmir'de taksiciyi silahla vuran saldırgan yakalandı
İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde, taksi sürücüsünü tabancayla 3 el ateş ederek vuran ve şoförü gasp eden saldırgan yakalandı.
Olay, önceki gece 03.30 sıralarında Gaziemir ilçesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Göksu Mahallesi'nden yüzü maskeli müşteriyi alan taksi sürücüsü Oğuz E. (44), müşterinin yol tarifi üzerine aracını hareket ettirdi. Taksi sürücüsü Oğuz E., saldırgan müşteri tarafından bir süre yanlış adreslerde gezdirilmesinin ardından, istenilen adrese geldiğini belirterek aracı durdu.
"Borcumuz ne kadar" diyen saldırgan, "221 lira kardeş" diyen sürücüye, cebinden para çıkarır gibi yaparak yanındaki tabancayla 3 el artarda ateş etti. Taksi şoförü Oğuz E., saldırı sonrası yan koltuğa devrilip acı çekerken, araçtan inen saldırgan ön yolcu kapısını açarak aracın içerisine girip yaklaşık 10 dakika boyunca bir şeyler aramış, araç içi kamerasına yansıyan görüntülerin bir kısmında "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan saldırganın, bir ara yaralı taksi şoförüne de tokat atıp daha sonra aracın dışında dakikalarca bekledikten sonra olay yerinden ayrılmıştı.
Saldırgan müşterinin taksi şoförünü oyaladığı anlar araç içi güvenlik kamerasına yansımıştı. Bir süre yol gittikten sonra "Buca Belediyesi arka tarafında spor salonuna" gideceğini söyleyen saldırgana, taksi sürücüsünün "Abicim Gaziemir'deyiz" dediği ve saldırganın da "Orası olması gerekiyor" dediği duyulmuştu.
"Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz"
Görüntülerin bir kısmında ise taksi şoförünün, "Bende arabayı daha yeni aldım. Şoför arkadaşı bıraktım, eve gidiyordum. Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi" derken saldırgan ise "Hastayım ondan takıyorum abi" diyor. Şoför Oğuz E. ise "Ben alırım niye almayacağım. İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım dışarısı buz gibi" dediği duyulmuştu.
Suç aleti ile birlikte yakalandı
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Oğuz. E., burada ameliyata alındı. Şoförün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekiplerince saldırganı yakalamak için çalışma başlatılmıştı. Yaklaşık 70 kamera gözünden 110 saatlik görüntüler izlenerek şüphelinin D.A., olduğu belirlendi ve ekiplerce şahıs, suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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