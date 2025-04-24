İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4,5 kg Ele Geçirildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin evine gerçekleştirilen operasyonda, 4 kilo 500 gram uyuşturucu maddenin yanı sıra, hassas terazi, madde imalatında kullanılan cihaz ve kimyasal ilaçlar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Onur Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından adrese gerçekleştirilen operasyonda, 1 kilogram kurutulmuş hint keneviri, 3 kilo 500 gram esrar, 1 hassas terazi, madde imalatında kullanılan cihaz ve kimyasal ilaçlar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili İ.E. (38) ve F.Ç. (28) adlı 2 şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - İZMİR