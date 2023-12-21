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İzmir'de vurgun çetesine operasyonda 5 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de vurgun çetesine operasyonda 5 tutuklama

İzmir'de online satış sitesi üzerinden vatandaşları dolandıran bir çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi tutuklandı. Şebeke, taşınmaz satış ilanı paylaşan vatandaşların taşınmazlarını değerinin üstünde satma vaadiyle dolandırıyordu. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı ve 25 ayrı dolandırıcılık olayında 5 milyon liralık vurgun yapıldığı belirlendi.

İzmir\'de vurgun çetesine operasyonda 5 tutuklama
21.12.2023 - 17:20,  Güncelleme: 17:41
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İzmir'de vurgun çetesine operasyonda 5 tutuklama

İZMİR - Vatandaşların online satış sitesi üzerinden verdikleri ilanları değerinin üstünde satma vaadi ile dolandıran şebekeye, İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, online satış yapılan ticaret siteleri üzerinden, taşınmaz satış ilanı paylaşan vatandaşların taşınmazlarını değerinin üstünde satma vaadi ile dolandıran şebekeyi tespit etti. Liderliğini M.A.'nın yaptığı suç örgütüne yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir merkezli 3 ilde belirlenen adreslere, 13 Aralık sabahı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, M.A. ile birlikte toplam 9 şüpheli gözaltına alınırken, firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Adreslerde, narkotik köpeği 'Poine'in desteği ile yapılan aramalarda ise, 589 adet reklam ve danışmanlık sözleşmeleri adı altında düzenlenen evrak, 46 gram esrar maddesi, 1 hassas terazi, bir miktar metamfetamin maddesi, 2 adet bong düzeneği, 19 adet farklı bankalara ait bankamatik kart ve kredi kartı, ve 1 adet içerisinde alacak verecek konularına ait notların olduğu ajanda ele geçirildi.

25 ayrı dolandırıcılık olayında 5 milyon liralık vurgun yapmışlar

Polis ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalarda, şebekenin 25 ayrı dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği, bu eylemlerde mağdur 27 kişiden 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

5 tutuklama

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı; 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de vurgun çetesine operasyonda 5 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de vurgun çetesine operasyonda 5 tutuklama - Son Dakika
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