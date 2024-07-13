İzmir'de Yağmur Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Yağmur Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili ilk şüphe kanalizasyondaki elektrik kaçağından olduğu düşüncesiyle bölgede incelemeler yapılıyor. Sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalışsa da gençler hastanede hayatını kaybetti. Elektrik firması yetkilileri ve polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak kanalizasyonda kazı çalışması yapacak.

13.07.2024 11:07
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İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili ilk şüphenin ise kanalizasyondaki elektrik kaçağından olduğu düşüncesiyle bölgede incelemeler yapılıyor.

Olay, Konak ilçesi Alsancak semtinde dün meydana geldi. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Deniz ve Öktemay, suda elektrik akımına kapıldı.

DAKİKALARCA KALP MESAJI YAPILDI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yaptı. Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İLK ŞÜPHE KANALİZASYONDAKİ ELEKTRİK KAÇAĞI

Öte yandan olayın yaşandığı bölgeye gelen elektrik firması yetkilileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililer ilk olarak kanalizasyonda elektrik kaçağının olduğu şüphesiyle, kanalizasyonun olduğu bölgede kazı çalışması yapacak.

"ELEKTRİK TELLERİ 6 SENEDEN BERİ ORADA DURUYOR"

Olaya tanık olan bölge esnafından 58 yaşındaki İsa Yaman, o anları anlattı. Yaman, "Dün deponun orada gördüm. Kız düştü, arkadaşı kurtarmak istedi ama onunla beraber o da düştü. İkisine de elektrik çarptı. Ben karşıdan gördüm, müdahale edemedim. İkisi de öldü. Elektrik telleri 6 seneden beri orada duruyor. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. Ben de zor kurtuldum, yoksa ölmüştüm. Ben onları uyardım, 'Burada elektrik var, burayı yapın' dedim. Yapmadan bıraktılar" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Yağmur Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Yağmur Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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