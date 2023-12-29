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İzmir'de Yılbaşı Öncesi 64 Operasyonda Çok Sayıda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Yılbaşı Öncesi 64 Operasyonda Çok Sayıda Uyuşturucu Ele Geçirildi

İzmir'de yılbaşı öncesi gerçekleştirilen 64 operasyonda, narkotik ekipleri tarafından çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 87 şüpheliye işlem yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise esrar, metamfetamin, kokain ve sentetik ecza gibi uyuşturucu maddeler ile silahlar ele geçirildi.

İzmir\'de Yılbaşı Öncesi 64 Operasyonda Çok Sayıda Uyuşturucu Ele Geçirildi
29.12.2023 - 22:22,  Güncelleme: 22:25
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İzmir'de narkotik ekipleri tarafından yılbaşı öncesi gerçekleştirilen 64 operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 5 gün içerisinde gerçekleşen operasyonda, 87 şüpheliye işlem yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kente uyuşturucu madde sevkiyatı ve dağıtımının engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Birçok ilçede 5 gün içerisinde gerçekleşen 64 uyuşturucu operasyonunda, toplam 87 şüpheliye işlem yapılırken, 34 şüpheli tutuklandı; 26 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 10 kilo 169 gram esrar-skunk, 1 kilo 444 gram metamfetamin, 390 gram kokain, 16 bin 50 sentetik ecza, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 6 hassas terazi, 2 tüfek, 7 tabanca ve 170 tabanca/tüfek fişeği ele geçirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İzmir'de Yılbaşı Öncesi 64 Operasyonda Çok Sayıda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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