İzmir'de Yüksek Kar Vaadiyle Dolandırıcılık - Son Dakika
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İzmir'de Yüksek Kar Vaadiyle Dolandırıcılık

İzmir\'de Yüksek Kar Vaadiyle Dolandırıcılık

İzmir'de Denizbank Bornova Şube Müdürü, yüksek kar vaadiyle farklı kişilerden para topladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

12.07.2024 15:20
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İzmir'de yüksek kar vaadiyle farklı kişilerden 300 milyon lira para topladığı öne sürülen Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö., taburcu edilip gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan Seçil Erzan vakasının bir benzeri, İzmir'de yaşandı. Denizbank Bornova Şube Müdürü ve aynı zamanda da Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı H.Ö., iddiaya göre 2'si kulüp yöneticisi toplam 5 kişiden yüksek kar vaadiyle para topladı. Olayla ilgili Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka şubesine gelmiş ve yapılan aramalar sonucu dijital materyallere el konulmuştu.

Yine Karşıyaka'daki döviz bürosu, döviz bürosu üzerindeki iş yeri, döviz bürosu sahibi S.Ç. ve Şube Müdürü H.Ö.'nün ikametlerinde de eş zamanlı olarak aramalar yapılmıştı. Ekipler, bankanın şube çalışanlarından E.Y. ve A.A. isimli şüphelileri de ifadelerinin alınması için gözaltına almıştı.

Döviz bürosu sahibi tutuklandı

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Aşırı ilaç içerek intihara teşebbüs eden H.Ö. ise İzmir Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Psikiyatri servisine sevk edilen H.Ö.'nün yemek yemeyi reddettiği öğrenilmişti. Doktorları, şahsın ifade veremeyecek durumda olduğunu polis ekiplerine bildirirken, yapılacak değerlendirmelerin sonucunda kararın verileceği vurgulanmıştı.

Denizbank Şube Müdürü adliyeye sevk edildi

İzmir Şehir Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından taburcu edilen H.Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ö., bugün ilk olarak sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye getirildi. Daha sonra ise adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Yüksek Kar Vaadiyle Dolandırıcılık - Son Dakika

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