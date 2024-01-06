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İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

İzmir\'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
06.01.2024 - 01:44,  Güncelleme: 01:47
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Ocak saat 03.10 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-902) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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