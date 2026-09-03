İzmir'de Yunus polisinin denetiminde 19 yıl cezalı hırsızlık hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Yunus polisinin denetiminde 19 yıl cezalı hırsızlık hükümlüsü yakalandı

İzmir\'de Yunus polisinin denetiminde 19 yıl cezalı hırsızlık hükümlüsü yakalandı
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İzmir'de Yunus polislerinin kent genelinde yaptığı uygulamada, hakkında 19 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

İzmir'de, Yunus polisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında 19 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, dün kent genelinde uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan Y.Ö. isimli şahsın GBT-UYAP sorgulaması yapıldı. Gerçekleştirilen sorgulamada, Y.Ö.'nün 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan arandığı ve hakkında 19 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yunus ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, 3. Sayfa, Güvenlik, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Yunus polisinin denetiminde 19 yıl cezalı hırsızlık hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Yunus polisinin denetiminde 19 yıl cezalı hırsızlık hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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