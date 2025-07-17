İzmir\'deki elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin davada sanık sayısı arttı

İzmir'de Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybettiği olaya ilişkin davaoa sanık sayısı 45'e yükseldi. Olaydan yaralı olarak kurtulan Ersin Eren Çavga ise davaya dahil olarak, taraflardan şikayetçi oldu.

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi ve tutuklu sanıkların yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Yapılan kimlik tespitiyle celse açıldı. Mahkeme başkanı, ek bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını açıkladı. 5 kişilik bilirkişi heyetinin tuttuğu raporda, olayın gerçekleşmesinde Deniz ve Öktemay'ın herhangi bir kişisel kusuru olmadığının belirlendiği belirtildi. Raporda olayın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu, kaçınılmazlık unsurunun bulunmadığı değerlendirildi. Buna göre, olayın gerçekleşmesinde öngörülemeyecek ve önlenemeyecek olan herhangi bir olağanüstü doğa olayının bulunmadığı kanaatine varıldığı kaydedildi. Olaya birtakım ihmaller ve teknik kusurlar silsilesiyle Deniz ve Öktemay dışında gelişen zincirleme kusur unsurlarının sebep olduğunun tespit edildiği belirtildi. Bilirkişi raporunda, söz konusu olayın gerçekleştiği yerde iki kurumun da koruyucu ve önleyici tedbirler almadığı ifade edildi. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, yetkili firma Genel Müdürü Uğur Yüksel, yetkili firma Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, yetkili firma Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 42 kişi hakkında 'taksirle öldürme' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Suçun bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle TCK'nın 22/3'ün maddesi gereğince sanıklara verilecek cezanın yarı oranında artırılarak 22,5'ar yıla çıkarılması talep edildi.

Bazı sanık avukatları, ek rapora itiraz ederek, raporun reddi talebinde bulundu. Talep, heyet tarafından reddedildi. Mahkeme başkanı, soruşturma kapsamında GDZ taşeron firma yetkilisi Cenan Demircan ile Erkut Bozkurt ve Mehmet Güleçyüz hakkında taksirle öldürme suçundan dava açıldığını ve açılan dosyanın da mevcut davayla birleştirildiğini belirtti. Böylece yargılanan sanık sayısı 45'e yükseldi. İzmir Valiliği'nce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürü Ömer Karabilgin ve İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürlüğü Mühendisi Ezgi Nazaroğlu hakkında soruşturma izni verildiği açıklandı.

"O günden beri doğru düzgün uyuyamıyorum"

Duruşmada savunma yapan müşteki Ersin Eren Çavga, "Ben o bölgede esnafım. O bölge zaten uzun süredir sorunluydu. 9 Ocak'taki arızda orası adeta yanıyordu. Gelen ekip sadece geçici bir çalışma yaptı, üstünü taşlarla kapatıp gitti. Biz o güne kadar gelen tüm ekiplere defalarca 'Burada kaçak var' diye uyarılarda bulunduk. Ancak bu uyarılarımız dikkate alınmadı, gerekli önlemler alınmadı. Olay günü, bir kişiyi kurtarmak için müdahale etmeye çalıştım ama ben de elektrik akımına kapılarak savruldum. Hayatımda ilk kez bir insanın elektrik çarpmasına tanık oldum. Çevredeki insanlara da zarar gelmesin diye onları uyardım, uzaklaştırdım. Ne yazık ki iki insan hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Olay dükkanımın hemen önünde yaşandı. Ben bu durumu her gün yeniden yaşıyorum. O günden beri doğru düzgün uyuyamıyorum. Uykusuzluk nedeniyle ilaç kullanmak zorunda kaldım. Psikolojik olarak çok zor durumdayım. Geçmişte defalarca şikayet etmeme rağmen, ilgili iki kurum bu tehlikeyi görmezden geldi. Elektriğin suya verildiğini nereden bilebilirdim? Vicdanım rahat çünkü ben elimden geleni yaptım. Ancak yaşanan ihmalkarlığın bedelini biz ödedik. Bu olayın sorumlularının hesap vermesini istiyorum, şikayetçiyim" dedi.

Celsede söz alan sanıklar ve sanıkların avukatları olayda suçsuz olduklarını belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı 30 Eylül'e erteledi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan baba Ahmet Abi, "Kamu vicdanını rahatlatacak bir karar çıkacağına inanıyorum ve adalete güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Ayşe Sarıçiçek ise, "Ek bilirkişi raporu sabah dosyaya geldi bu yüzden inceleme fırsatımız olmadı. Raporu detaylıca inceledikten sonra beyanlarımızı sunacağız. Memurlar yönünden ise valilik tarafından soruşturma izni verildi. Özge'nin tıp fakültesinde okuyan iki kardeşi de bugün davaya dahil oldular. Sonuna kadar davamızın takipçisi olacağız" dedi.

12 Temmuz 2024 tarihinde Konak ilçesi Alsancak semtinde sağanak yağışın etkili olduğu günde su birikintisine basan Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. - İZMİR