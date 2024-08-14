İzmir\'deki Yamanlar Dağı\'ndaki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangını, ekiplerin etkili müdahalesi sonucu 22 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın dün akşam saat 21.39'da Yamanlar Dağı'nda bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Kentin birçok noktasından görülen alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin etkili müdahalesi sonucu 22 saat sonra kontrol altına alınabildi. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - İZMİR