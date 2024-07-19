İzmir'deki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçelerindeki yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçelerindeki yangınlara karşı ilk andan itibaren havadan ve karadan müdahalelerimiz sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) teşkilatımız ve tüm kurumlarımızın desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun şekilde gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı ve yangına müdahale görüntülerini paylaştı. - İZMİR