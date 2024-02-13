İzmir'den Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getiren araçta 4 bin 4 adet hap ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'den Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getiren araçta 4 bin 4 adet hap ele geçirildi

İzmir\'den Afyonkarahisar\'a uyuşturucu madde getiren araçta 4 bin 4 adet hap ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, İzmir'den temin edilen uyuşturucu maddeleri Afyonkarahisar'a getireceği belirlenen şüphelileri yakaladı. Yapılan aramada araçta 4 bin 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

13.02.2024 16:11  Güncelleme: 16:17
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İzmir'den Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirirken yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 4 bin 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli 3 şahıstan birinin, açık ceza infaz kurumundan izinli olarak dışarda olduğu belirlendi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde ile mücadelesine devam ediyor. Bu çerçevede jandarma açık ceza infaz kurumundan izinli M.O.Y., M.T. ve E.A. isimli şahısların araç ile İzmir'den temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Afyonkarahisar'a getireceklerini belirledi. Ekipler aracı Düzağaç beldesi girişinde durdurdu. Aramada 4 bin 4 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli şahıslar olay sonrası gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'den Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getiren araçta 4 bin 4 adet hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'den Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getiren araçta 4 bin 4 adet hap ele geçirildi - Son Dakika
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