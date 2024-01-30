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İzmir Dikili'de Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 3 Kişi Öldü, 5 Kişi Yaralı - Son Dakika
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İzmir Dikili'de Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 3 Kişi Öldü, 5 Kişi Yaralı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kayıp olan 2 balıkçıyı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Teknenin yeri tespit edildi ve Sahil Güvenlik ekipleri dalış yapacak.

İzmir Dikili\'de Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 3 Kişi Öldü, 5 Kişi Yaralı
30.01.2024 - 14:52,
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 5 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı ve kayıp 2 balıkçıyı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü balıkçı teknesinin yeri tespit edildi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz İrgit adlı balıkçı teknesi şiddetli rüzgardan dolayı alabora oldu. Teknede bulunan 10 kişiden Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar adlı vatandaşların cansız bedenine ulaşılırken Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı. İlk olarak Dikili Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki tedavilerinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavilerinin ardından 5 kişi taburcu edildi.

Batan balıkçı teknesinin yeri tespit edildi

Batan teknenin yerini tespit etmek için çalışmalara katılan balıkçılar tarafından Oğuz İrgit isimli balıkçı teknesinin yeri tespit edildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren balıkçı esnafından gemi kaptanı Haluk Cirit, "Sonar cihazıyla teknenin yerini bulduk. Tekne denizin dibinde gözükmüyor, şamandıra bıraktık. Sahil Güvenlik dalgıçları teknenin içerisinde insan var mı yok mu diye bakacak. Teknenin sahile uzaklığı yaklaşık 2,5-3 mil mesafede. Altınova açıklarında tespit ettik" dedi. Kaptanlardan Hakan Cirit ise, "Koordinatları Sahil Güvenlik komutanına verdim, görüntüyü de attım. Bölgeden ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı ve buradaki otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin ailelerine teslim edileceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Dikili'de Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 3 Kişi Öldü, 5 Kişi Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Dikili'de Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 3 Kişi Öldü, 5 Kişi Yaralı - Son Dakika
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