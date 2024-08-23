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İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bergama ilçesi Kaşıkçı Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 10.16'da yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak ve 4 helikopter alevlere havadan, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi de karadan müdahale ediyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. - İZMİR