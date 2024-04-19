AFAD, İzmir\'in Seferihisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı

Şanlıurfa Siverek'te Silah ve Mühimmat Operasyonu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma komutanlığınca yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 adet G-3 piyade tüfeği, 9 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1.040 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet tabanca, ruhsatsız av tüfekleri ve 1 adet gaz el bombası bulundu. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.