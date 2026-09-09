İzmir Karabağlar'da banka soygunu ihbarı polisi alarma geçirdi, inceleme sürüyor
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir banka şubesine yönelik soygun girişimi ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Ekipler, şube çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İzmir'de bir banka şubesinde soygun girişimi iddiası emniyet güçlerini harekete geçirdi.
Olay, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir bankaya yönelik soygun girişimi yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, banka şubesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Soygun girişiminin ne şekilde gerçekleştiği, şüpheli ya da şüphelilerin durumu ve olay esnasında yaralanan kimsenin bulunup bulunmadığına ilişkin detaylı incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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