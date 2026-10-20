İzmir Karşıyaka\'da ESHOT şoförüne saldırıya kalkışan sürücüye 180 bin TL ceza verildi

İzmir Karşıyaka'da ESHOT şoförüne saldırıya kalkışan sürücüye 180 bin TL ceza verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Karşıyaka'da dün trafikte çıkan tartışmada ESHOT şoförüne saldırı girişiminde bulunan sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan ve aracı 60 gün trafikten men edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde trafikte çıkan tartışmada ESHOT şoförüne saldırı girişiminde bulunan sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi alındı aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Olay, dün Girne Bulvarı Çayırcı Otobüs Durağı önünde meydana geldi. Trafikte yaşanan tartışmanın ardından bir kişi, ESHOT şoförüne saldırı girişiminde bulundu. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce kimliği tespit edilen sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK) kapsamında 180 bin TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Şüpheli hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
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