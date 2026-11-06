İzmir Konak\'ta 60 yaşındaki yaya öldü, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı

İzmir Konak'ta 60 yaşındaki yaya öldü, kamyonet sürücüsü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Konak'ta Fevzipaşa Bulvarı'nda saat 11.30 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki yaya, kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde kamyonun altında kalan 60 yaşındaki yaya olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Fevzipaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.B. yönetimindeki 34 AT 3906 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Armağan Zafer Sunar'a (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında sürüklenen Sunar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sunar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sürücü N.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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