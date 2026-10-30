İzmir Konak'ta aracının önü kesilen sürücü, 9 aylık bebeğiyle yoldayken tehdit edildi - Son Dakika
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İzmir Konak'ta aracının önü kesilen sürücü, 9 aylık bebeğiyle yoldayken tehdit edildi

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İzmir Konak\'ta aracının önü kesilen sürücü, 9 aylık bebeğiyle yoldayken tehdit edildi
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İzmir Konak'ta çıkan tartışmada, eşi ve 9 aylık bebeğiyle yolda olan sürücünün aracının önü kesilerek tehdit edildi. Şüpheliler, cep telefonuyla kayıt yapılmasına sinirlenip çekimi durdurmalarını istedi ve bebek olduğu söylenmesine rağmen tehditlerini sürdürdü.

İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki sürücüler arasında çıkan tartışmada, 9 aylık bebeği ve eşi bulunan adam aracın önü kesilerek tehdit edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halinde olan ve eşi ile 9 aylık bebeğiyle birlikte ilerleyen bir sürücü ile öndeki başka bir aracın sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öndeki araçtan inen iki şahıs, diğer aracın önünü keserek camın açılmasını istedi. Otomobildeki kadının cep telefonuyla kayıt yapmasına sinirlenen şüpheliler, çekimi durdurmalarını talep etti. Daha sonra kendi araçlarına binen şüpheliler, trafikte diğer aracı taciz etmeye devam etti.

Araçtakiler ve 9 aylık bebek korku dolu anlar yaşarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçtakilerin "Bebek var, korkuyor" demesine rağmen şüphelilerin tehditlerini sürdürdüğü görüldü.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelBebekİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Konak'ta aracının önü kesilen sürücü, 9 aylık bebeğiyle yoldayken tehdit edildi - Son Dakika
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