İzmir Konak'ta iş yerine operasyonda tarihi nitelikte 672 sikke ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 672 adet sikke ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 672 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.