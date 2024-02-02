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İzmir Kordon boyu emin ellerde

İZMİR - İzmir'in en önemli simge noktalarından birisi olan Alsancak Kordon Boyu, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polis birlikleri ve ATV'li polis timlerince alınan özel tedbirler ile emin ellerde.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmirlilerin buluşma noktalarından birisi olan Alsancak Kordon Boyu'nda almış olduğu özel tedbirler ile vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Özellikle; Gündoğdu Meydanı, Alsancak İskele, Cumhuriyet Meydanı ve Güzelyalı bölgesindeki sahil boyunca 6 atlı polis birlikleri ve 10 ATV'li polis timleri, özel tedbirler çerçevesinde bölgede görev alıyor.

Sahil boyunca devriye görevi yürüten polislere ise halk tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Özellikle çocuklarıyla birlikte ekiplerle fotoğraf çektiren aileler, verilen hizmetten memnun olduklarını belirterek polislere çalışmalarında başarılar diliyor.