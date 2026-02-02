İzmir'de ocak yağışları 88 yılın ortalamasına fark attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

İzmir'de ocak yağışları 88 yılın ortalamasına fark attı

İzmir\'de ocak yağışları 88 yılın ortalamasına fark attı
02.02.2026 14:40  Güncelleme: 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de ocak ayında metrekareye 223,7 kilogram yağış düştü, bu rakam 1938'den bu yana ölçülen aylık yağış ortalaması %65 oranında aştı. Büyükşehir Belediyesi, olumsuzlukların önüne geçmek için yoğun çalışma yürüttü.

İzmir'de ocak ayında metrekareye 223,7 kilogram yağış düştü. 1938'den bu yana ölçülen aylık yağış verilerine göre 134,8 kilogram olan ocak ayı ortalaması yüzde 65 oranında aşıldı.

İzmir'de, geride kalan ocak ayında son 88 yıldır ölçülen en yüksek yağış miktarlarından biri gerçekleşti. İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 1938 yılından bu yana kentte ocak ayı yağış ortalaması 134,8 kilogram olarak kayıtlara geçerken, bu yılın ocak ayında metrekareye 223,7 kilogram yağış düştü. Ortalamanın yüzde 65 üzerinde yağış düşen 2026 Ocak ayı uzun yıllardır en yüksek yağış miktarının gerçekleştiği dönem oldu.

Geçen haftadan itibaren etkisini artırarak gün boyu süren sağanaklar kent genelinde yaşamı etkilerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri olumsuzlukların önüne geçmek için sahada yoğun mesai yaptı. Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve çevre yerleşimlerde 1.600 personel ve 500 araçla çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Büyükşehir ekipleri sahada

İzmir genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle son 24 saatte metrekareye 43,1 kilogram yağış düştü. Yağışların yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olduğu, ilerleyen saatlerde ise geçişli olarak devam etmesinin beklendiği bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü (AKOM) koordinasyonunda günlerdir süren yoğun mesaisini sürdürüyor.

Kritik noktalara müdahale

112 Acil Çağrı Merkezi verilerine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yağışlara bağlı olarak 59 ev, 26 iş yeri ve 6 kamu binasında su baskınına müdahale etti. Ayrıca 10 kurtarma, 6 hasar tespiti ve 5 ağaç devrilmesi olayında çalışma gerçekleştirildi. Kritik noktalarda gerekli müdahalelerin tamamlandığı; su baskınları, yol ve kavşaklardaki birikintiler, dere taşmaları, mahsur kalma ve hasar tespitine yönelik çalışmaların ilgili birimlerce sürdürüldüğü bildirildi. Gelişmeler AKOM tarafından yakından takip ediliyor.

İZSU ve itfaiye ekipleri sahada

Alsancak 1. Kordon'da gelgit etkisiyle deniz kotunun yükselmesi, yağmur sularının denize deşarjını zorlaştırırken, sahada önleyici çalışmalar hız kesmeden sürdürüldü. İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 05.00'ten itibaren 20 ekip ve tam donanımlı araçlarla bölgede su çekme çalışmalarına aralıksız devam etti. Suların tahliyesi için vidanjör ve pompa sistemleri devreye alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de çalışmalara destek vererek 4 ayrı su çekme ekibiyle, zemin katta bulunan iş yerleri ve konutlarda oluşan su birikintilerine müdahale ediyor. Ekipler, olası yeni dalgalanmalara karşı bölgede teyakkuz halinde bekliyor.

250 milyon liralık taşkın önleme yatırımı

İZSU Genel Müdürlüğü, Alsancak bölgesinde deniz yükselmesi ve aşırı yağışların yol açabileceği taşkınları kalıcı olarak önlemek amacıyla 250 milyon liralık altyapı yatırımını sürdürüyor. Bu kapsamda Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerinde, 1 kilometre atık su hattı, 6 kilometre yağmur suyu hattı, 5 terfi merkezi hayata geçiriliyor. Çalışmalar 2026 yılı içinde tamamlanacak. Altyapı çalışmalarına paralel olarak GDZ Elektrik tarafından da bölgede elektrik hatlarının yenilenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Elektrik altyapısının tamamlanmasının ardından Alsancak genelinde yol üst kaplamaları ve asfaltlama çalışmaları yapılacak.

Salı ve çarşamba yağış yok, perşembeye dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birimlerinden alınan güncel değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren yağışın etkisinin azalması, akşam saatlerine kadar ise aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yapılan tahminler doğrultusunda Salı ve Çarşamba günleri kent genelinde yağış öngörülmezken, Perşembe günü yeniden kuvvetli yağışların etkili olacağı bildirildi. Olası gelişmelerin ilgili birimlerce yakından takip edildiği ve gerekli görülmesi halinde kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Hava Durumu, 3. Sayfa, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de ocak yağışları 88 yılın ortalamasına fark attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
Faciadan dönüldü İstinat duvarı araçların üzerine çöktü Faciadan dönüldü! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda

14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:14
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Messi’ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Messi'ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız
14:05
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
12:47
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 14:44:09. #.0.4#
SON DAKİKA: İzmir'de ocak yağışları 88 yılın ortalamasına fark attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.