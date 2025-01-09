İzmir Otoyol Jandarması\'nın Başarılı Faaliyetleri

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Yaklaşık 2 buçuk ay önce kurulan otoyol jandarması yetişmiş personelleri ve gelişmiş teknolojik cihazlarıyla görevlerini başarıyla sürdürüyor. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarması ekipleri de kentte uyuşturucudan göçmen kaçakçılığına birçok suçun ve suçlunun şehirlere girmesine izin vermiyor.

2024 yılının Ekim ayında şehirleri birbirine bağlayan otoyolların önemli bir kısmının jandarma denetimine geçmesinin ardından kurulan otoyol jandarması ekipleri, İstanbul'dan İzmir'e, Aydın'dan Edirne'ye 28 ilde göreve başladı. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarması ekipleri de kentte çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Yoğun olan bölgelerde yeni araç ve teknolojik cihazlarıyla güvenlik ve asayiş olaylarına hızla müdahale eden ekipler, 80 araç, 405 personel, 10 motosiklet ve 1 mobil denetim aracı ile sürücülerin güvenliği için görev yapıyor.

Göçmen faaliyetlerine geçit yok

İzmir'de faaliyetlerine devam eden otoyol jandarması da özellikle uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığına geçit vermiyor. Dron ve kayrokopter ile gökyüzünden, gelişmiş radarlar ile de yerden takip yapan ekipler göçmen kaçakçılığına geçit vermiyor. Göçmenlerin yoğun olduğu bölgelerde devriye sayıları arttırılırken kentte 10 binden fazla uygulama ve denetim gerçekleşti. Son 2 buçuk aylık dönemde 420 kaçak göçmen İzmir'e giriş yapamadan ekiplerce yakalanırken 34 organizatör de gözaltına alındı.

Son 2 buçuk ayın verileri bildirildi

Öte yandan, İzmir Otoyol Jandarması tarafından son 2 buçuk ayda gerçekleşen faaliyetlerin sayısal verileri de bildirildi. Ekipler tarafından 129 asayiş ve 32 göçmen olayına müdahale etti. Faaliyetlerde toplam 420 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edilirken 34 organizatör yakalandı; bunların 16'sı tutuklandı. Öte yandan araç, uygulamalarda 266 bin 45 şahıs, 202 bin 508 adet araç sorgusu yapıldı ve 3 bin 787 adet trafik idari para cezası uygulandı. Toplamda 16 milyon 586 bin 81 lira idari para cezası uygulanırken bin 841 adet araç ve737 şahıs trafikten men edildi. 18 şahsın alkollü araç kullanmaktan geçici süre ile sürücü belgelerine geçici olarak el konulurken 1 şahsa da uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmaktan işlem yapılarak sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. - İZMİR