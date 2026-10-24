İzmir Torbalı'da 16 dosyadan aranan firari hükümlü, 9 yılı aşkın süre sonra yakalandı - Son Dakika
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İzmir Torbalı'da 16 dosyadan aranan firari hükümlü, 9 yılı aşkın süre sonra yakalandı

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İzmir Torbalı\'da 16 dosyadan aranan firari hükümlü, 9 yılı aşkın süre sonra yakalandı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde asayiş, istihbarat ve özel harekat ekiplerinin ortak operasyonuyla 16 dosyadan aranan firari hükümlü, Demirci Köyü'nde yakalandı. Hakkında 30 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıl 8 ay 3 gündür aranan hükümlü, emniyete götürüldü.

İzmir'in Torbalı ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, çeşitli suçlardan hakkında 30 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yılı aşkın süredir aranan firari hükümlü saklandığı arazide yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik müşterek bir çalışma yürüttü. Yapılan istihbari ve saha çalışmaları sonucunda; kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçları başta olmak üzere 16 farklı dosyadan aranan G.Ö.'nün saklandığı adres tespit edildi. Hakkında toplam 30 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 257 bin 820 TL idari para cezası bulunan, 9 yıl 8 ay 3 gündür firari durumda olan G.Ö., Torbalı ilçesine bağlı Demirci Köyü'nde saklandığı arazide düzenlenen özel harekat destekli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA
3. SayfaTorbalıDemirciAsayişGüncelİzmirSon Dakika

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