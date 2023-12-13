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İzmir-Uşak karayolu üzerinde çimento yüklü tır yandı - Son Dakika
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İzmir-Uşak karayolu üzerinde çimento yüklü tır yandı

İzmir-Uşak karayolu Yenişehir rampasında çimento yüklü bir tır henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken tır kullanılamaz hale geldi. Karayolu ise ekiplerin çalışması sonucu tekrar açıldı.

İzmir-Uşak karayolu üzerinde çimento yüklü tır yandı
13.12.2023 - 09:20,
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İzmir- Uşak karayolu üzerinde hareket halindeki çimento kağıdı yüklü tır yandı.

Edinilen bilgilere göre, İzmir-Uşak kara yolu Yenişehir rampasında S.D. idaresindeki 34 US 1079 plakalı çimento yüklü tır henüz sebebi belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün tırı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken tır kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan İzmir-Uşak karayolu, ekiplerin çalışması sonucu tekrar açıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa İzmir-Uşak karayolu üzerinde çimento yüklü tır yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir-Uşak karayolu üzerinde çimento yüklü tır yandı - Son Dakika
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