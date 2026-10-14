İzmir ve Aydın'da FETÖ operasyonunda ByLock kullanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir ve Aydın'da FETÖ operasyonunda ByLock kullanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir ve Aydın'da FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonda ByLock kullandığı ve Bank Asya'da hareketleri olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada şüpheliler hakkında örgüt üyeliğine dair beyanlar bulunuyor.

İzmir ve Aydın'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ByLock kullandığı ve Bank Asya'da hareketleri bulunduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde; Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik ortak bir operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturmalar kapsamında; adları soruşturma dosyalarında geçen, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen, örgüt üyeliğine dair haklarında beyanlar bulunan ve Bank Asya hesap hareketleri tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir ve Aydın illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
Bank Asya3. SayfaGüvenlikGüncelByLockAydınİzmirTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye’den tepki: Hicab yasaklanamaz Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Döner, hamburger ve köfte siparişinde yeni dönem Artık zorunlu olacak Döner, hamburger ve köfte siparişinde yeni dönem! Artık zorunlu olacak
Elektrikli araç alarmı Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
Halk TV’ye kayyum atandı Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
10:36
İstanbul’u sağanak vurdu Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı
İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı
10:35
Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
10:29
Yamal’dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
10:26
Şili’de kasırga faciası Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
10:07
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
09:58
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 11:06:17. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir ve Aydın'da FETÖ operasyonunda ByLock kullanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei