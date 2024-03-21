İzmir ve İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir ve İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

İzmir ve İstanbul\'da FETÖ/PDY operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar İzmir merkez, Menemen, Urla, Torbalı ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

21.03.2024 09:44
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FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne yönelik, İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock Kullanan ve Bylock içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 14 şüpheliye yönelik İzmir merkez, Menemen, Urla, Torbalı ve İstanbul'da 16 adrese operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir ve İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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