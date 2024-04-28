İzmir ve Manisa'da Oto ve Plaka Hırsızlığına Karışan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İzmir ve Manisa'da Oto ve Plaka Hırsızlığına Karışan Şüpheli Yakalandı

İzmir ve Manisa\'da Oto ve Plaka Hırsızlığına Karışan Şüpheli Yakalandı

İzmir ve Manisa'da oto ve plaka hırsızlığı yapan şüpheli E.Ö., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinden çıkan para ve çalınan plakalar sahiplerine teslim edildi. Şüpheli daha önce işlediği suçlardan dolayı cezaevinde kalmış ve serbest kaldıktan sonra suç işlemeye devam etmiştir.

28.04.2024 11:02
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İzmir ve Manisa'da oto ve plaka hırsızlığına karışan şüpheli E.Ö., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği Ekipleri, oto ve plaka hırsızlıklarını hedef alarak harekete geçti. İzmir ve Manisa ilinde yaklaşık 3 ay süren sıkı çalışmalar neticesinde, güvenlik kamerası görüntülerinden; (7) adet oto hırsızlığı, (1) adet otodan plaka hırsızlığı, Manisa İlinden (2) adet oto hırsızlığı konularını gerçekleştiren şüpheli E.Ö. yakalandı. Şahsın üzerinden çıkan ve suçtan elde ettiği tespit edilen 5 bin TL paraya el konulduğu ve şüpheli tarafından çalınan plakalar ile (7) araç bulunarak sahiplerine teslim edildiği ifade edildi. Gözaltına alınan E. Ö. İse çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin 2006 yılında işlediği oto hırsızlığı suçlarından tutuklandığı, 17 yıl cezaevinde kaldığı, 2023 yılı sonunda denetimli olarak serbest kalarak suç islemeye kaldığı yerden devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Manisa, İzmir, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir ve Manisa'da Oto ve Plaka Hırsızlığına Karışan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir ve Manisa'da Oto ve Plaka Hırsızlığına Karışan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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