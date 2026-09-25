Sahte avukat ruhsatıyla \'uzlaşma\' tuzağı: Mağdurlar 80-120 bin lira kaptırdı

İzmir'de görev yapan Avukat Ebru Bilgen'in mesleki kimlik bilgilerini ele geçiren bir dolandırıcılık şebekesi, oluşturdukları sahte avukatlık ruhsatnamesiyle Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşı ağlarına düşürdü. Haklarında 'uzlaşma dosyası' olduğunu ve ödeme yapılmazsa dava açılacağını söyleyen dolandırıcılar, vatandaşları yaklaşık 1 milyon lira dolandırdı. Durumu, kendisini arayan mağdurlar sayesinde fark eden Avukat Bilgen, şüpheliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bir grup dolandırıcı, İzmir'de görev yapan Avukat Ebru Bilgen'in ismini kullanarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinden vatandaşları aradı. Dolandırıcılar vatandaşlara 'uzlaşma dosyası' bulunduğunu ve gün içinde ödeme yapmazlarsa ceza davası açılacağını söyledi. Vatandaşların 'avukat olduğunuzu nasıl anlayacağız' sorusu üzerine şebeke üyeleri, üzerinde Avukat Ebru Bilgen'in adı ve soyadı yer alan sahte ruhsatname görselleri gönderdi. Avukat Bilgen; dolandırıcıların, bu yönteme inanan mağdurların kiminden 80 bin TL, kiminden ise 120 bin TL olmak üzere bir günde yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç sağladıklarını tahmin ettiğini söyledi.

Tuzağa düşmeyip durumdan şüphelenen bazı vatandaşlar ise internet üzerinden yaptıkları araştırmada gerçek hukuk bürosunun iletişim bilgilerine ulaşarak Ebru Bilgen'i aradı. Gün boyu telefonları susmayan Bilgen, mesleki kimliğinin kullanıldığını ve sistematik bir dolandırıcılık yürütüldüğünü fark etti. Bilgen, kendisini arayan vatandaşları uyararak şüphelilere ödeme yapmamalarını söyledi ve şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yaşadığı dolandırıcılık olayına dair açıklamalarda bulunan Avukat Ebru Bilgen, "Türkiye'nin çeşitli illerinden hukuk büromuza gelen aramalar belirgin şekilde arttı. İletişime geçen vatandaşlarımız; benim ad ve soyadımı kullanılarak arandıklarını, haklarında bir 'uzlaşma dosyası' bulunduğunu ve gün içinde ödeme yapmazlarsa ceza davası açılacağının söylendiğini ifade ettiler. Mağdur ve mağdur adaylarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda, bunun sistematik bir dolandırıcılık girişimi olduğunu tespit ettik" diye konuştu.

SAHTE RUHSATNAMEYLE İKNA ETTİLER

Dolandırıcıların, 'Sizin avukat olduğunuzu nereden bileceğiz' sorusu üzerine vatandaşlara sahte bir avukatlık ruhsatnamesi gönderdiklerini anlatan Ebru Bilgen, "Bu belgede benim adım ve soyadım yer alsa da üzerindeki fotoğraf ve baro sicil numarası şahsıma ait değildir. Adım kullanılarak sahte bir kimlik oluşturulmuş. Bu yöntemle 80 bin TL, 120 bin TL gibi ciddi tutarları dolandırıcılara kaptıran çok sayıda mağdur bulunmakta. Sadece büromuza ulaşan ihbarlardaki toplam meblağ dahi tek bir günde milyonlara ulaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

"AVUKATI MUTLAKA DOĞRULAYIN" UYARISI

Bu süreçte yalnızca kendisinin mağdur edilmediğini, bir hukukçunun adı kullanılarak mesleğine duyulan güvenin de zedelendiğini ifade eden Bilgen, "Vatandaşlarımızın bu konuda son derece dikkatli olmaları gerekmektedir. Hukuk bürosu adı altında aranarak sizden para talep edildiğinde, muhatabınızın gerçekten o avukat olup olmadığını mutlaka doğrulayın. Tarafınıza bir avukatın kimlik veya ruhsat görselinin gönderilmesi, doğrudan o kişiyle görüştüğünüz anlamına gelmez" diye belirtti.

Vatandaşların, haklarında bir dosya veya soruşturma olup olmadığını resmi kanallardan teyit edebildiklerinin altını çizen Bilgen, şunları kaydetti:

"Arayan büroya ait iletişim bilgileri de ilgili baronun resmi kayıtlarından kontrol edilmelidir. Gerçek bir hukuk bürosunun mesaj üzerinden iletişime geçerek "Ödeme yapmazsanız bugün davanız açılır" şeklinde aceleyle para talep etmesi söz konusu olamaz. Vatandaşlarımızın bu tür söylemlere kesinlikle itibar etmemelerini tavsiye ediyorum."