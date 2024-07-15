İzmit'te 77 yaşındaki adamın cansız bedeni evinde bulundu - Son Dakika
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İzmit'te 77 yaşındaki adamın cansız bedeni evinde bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir mahalleden gelen kötü koku ihbarı üzerine polis ekipleri, tek katlı müstakil evde 77 yaşındaki bir adamın cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.07.2024 10:31
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde mahalleden kötü koku geldiği ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tek katlı müstakil evde 77 yaşındaki adamın cansız bedenini buldu.

Olay, Yenimahalle Sitem Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleye kötü kokunun yayılması üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda buldu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kokunun Sitem Sokak'taki müstakil evde yoğunlaştığını tespit etti. Kötü koku sebebiyle güçlükle eve giren ekipler, Kemal Yılmaz'ın (77) cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yılmaz'ın yalnız yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te 77 yaşındaki adamın cansız bedeni evinde bulundu - Son Dakika

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