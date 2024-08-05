İzmit\'te Azerbaycan plakalı tır ile otomobil çarpıştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Azerbaycan plakalı tır ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Mimar Sinan Köprüsü mevkisinde meydana geldi. M.Ç. idaresindeki 41 R 3013 plakalı otomobil, V.A. hakimiyetindeki 99 GE 580 Azerbaycan plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler ve otomobildeki yolcular tedbir amacıyla olay yerinde muayene edildi. Kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
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