İzmit'te bebek arabası kapıya sıkıştı, baba şoföre saldırdı - Son Dakika
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İzmit'te bebek arabası kapıya sıkıştı, baba şoföre saldırdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde arka kapıdan otobüse binen yolcuyu fark etmeyen sürücü kapıyı kapatınca, bebek arabası kapıya sıkıştı. Duruma sinirlenen bebeğin babası şoföre saldırarak kabin camını yumrukla kırdı.

17.06.2024 21:54
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde arka kapıdan otobüse binen yolcuyu fark etmeyen sürücü kapıyı kapatınca, bebek arabası kapıya sıkıştı. Duruma sinirlenen bebeğin babası şoföre saldırarak kabin camını yumrukla kırdı.

Olay, İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Aydınlar Sokak D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 41 BR 268 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsü, durakta yolcu almak için durdu. Arka kapıdan bebek arabası ile araca binerken durumu fark etmeyen sürücü kapıyı kapatmak için düğmeye bastı. Bebek arabasının kapıya sıkışmasıyla bağıran şahıs, sürücüye saldırdı. Kabin camını yumrukla kıran şahsı vatandaşlar zorlukla dışarı çıkardı. Defalarca sürücüye saldırmaya çalışırken, yolcular araya girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, taşkınlık çıkaran şahsı uzaklaştırdı.

Olay sebebiyle yolcular ve araçta bulunan çocuklar korkarken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te bebek arabası kapıya sıkıştı, baba şoföre saldırdı - Son Dakika

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