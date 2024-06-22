İzmit'te Bir Şahsı Öldüresiye Döven 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İzmit'te Bir Şahsı Öldüresiye Döven 4 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahsı darp eden 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan mağdurun durumu ise ciddiyetini koruyor.

22.06.2024 23:40
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahsı öldüresiye döven 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesi Yeni Kandıra Yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunun önünde B.K.İ. isimli kişi; S.Ö., M.A.K., G.G. ve A.B.Ö. tarafından darp edildi. B.K.İ. feci şekilde darp edilirken, olayı gerçekleştiren 4 şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince B.K.İ. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması neticesinde bugün yakalanan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te Bir Şahsı Öldüresiye Döven 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te Bir Şahsı Öldüresiye Döven 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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