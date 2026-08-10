İzmit merkezde elektrik panosu yangını

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kent merkezindeki elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta bulunan elektrik panosundan henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri vatandaşların uğrak noktası olan sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu alevler büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü, ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.