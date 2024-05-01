İzmit'te Hafif Ticari Araç Ağaca Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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İzmit'te Hafif Ticari Araç Ağaca Çarptı: 1 Yaralı

İzmit\'te Hafif Ticari Araç Ağaca Çarptı: 1 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafif ticari araç ağaca çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

01.05.2024 09:55
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın ağaca çarpması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Karabaş Mahallesi Ömer Türkçakal Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 YB 2778 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, ağaca çarpıp duvarı ve demir parmaklıkları aşarak fuar bahçesine girdi. Kazada sürücü M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te Hafif Ticari Araç Ağaca Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te Hafif Ticari Araç Ağaca Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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